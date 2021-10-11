Килограмм героина, АК-47 и гранаты: в Удмуртии обезвредили банду наркоторговцев

Членов банды задержали и поместили под стражу. Фото: Сергей Грачев, архив КП

В Удмуртии пресечена деятельность банды, члены которой причастны к хранению, транспортировке и сбыту героина, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято наркотическое средство «героин» массой более 1 кг, а также незаконно хранимые 2 пистолета ИЖ-71, 4 магазина к ним, 2 гранаты РГН со взрывателями, автомат АК-47, 2 магазина к нему, 502 патрона калибра 7,62 мм», — говорится в сообщении.

Членов банды задержали и поместили под стражу. Заведены уголовные дела, проводится расследование.

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