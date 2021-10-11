Пешеходную дорожку «вникуда» на улице Лихвинцева в Ижевске прокомментировал урбанист Илья Варламов

Тротуар построен без согласования с администрацией. Фото: Александр Перуанский, vk.com/izh_blagoustroystvo

Загораживающий въезд во двор «Тротуар вникуда», сообщения о котором начали поступать в конце лета, прокомментировал на своей странице в «Твиттере» известный блогер и урбанист Илья Варламов.

«Читатели присылают вот такую прелесть из Ижевска. На этих фото прекрасно все: от забора, перекрывшего въезд, до пятиметровой асфальтовой дорожки из ниоткуда в никуда», — написал он.

Напомним, тротуар был построен по инициативе председателя дома № 48 по улице Лихвинцева без согласования с муниципалитетом. Администрация Ижевска пообещала, что виновников привлекут к административной ответственности. Причины постройки именно такой пешеходной дорожки неизвестны.

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