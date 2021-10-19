Есть вопрос: в селе Пугачево в Удмуртии насмерть подорвался человек?

Мужчина подорвался в Пугачево? Фото: скриншот Яндекс.Карты

Предположительно, в селе Пугачево в Удмуртии на снаряде подорвался человек. Об этом нам сообщили знакомые погибшего. По их словам, ему было около 23-24 лет.

Предположительно, у погибшего осталась жена.

Наши источники сообщают, что он подорвался не один. Еще один мужчина получил травмы.

«Комсомолка» будет следить за ситуацией и ждать официальных комментариев.

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