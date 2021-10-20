Движение по улице Милиционная в Ижевске временно ограничено в связи с ремонтом канализации

Водителей просят заблаговременно выбирать пути объезда. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске с 20 октября перекрыто движение автотранспорта по улице Милиционная. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничения будут действовать до 23:00 26 октября.

«Ограничительные меры связаны с проведением капитального ремонта канализационных колодцев по улице Милиционная от ул. Бородина до Набережной Ижевского пруда», – говорится в сообщении.

Водителей просят заблаговременно выбирать пути объезда.

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