Жительница Ярославля в обход закона подарила новорожденного ребенка семейной паре из Ижевска

Ижевчане безвозмездно забрали ребенка домой сразу же после родов, минуя установленный законом порядок. Фото: pixabay.com

В Ярославле судом вынесен приговор по делу о сделке в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (пункты «б» и «з» части 2 статьи 2 статьи 127 УК РФ). Как сообщает прессс-служба областного Следственного управления СКР, осуждены 35-летняя жительница Ярославля и двое жителей Ижевска: 36-летний мужчина и 31-летняя женщина.

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2014 года жительница города Ярославля, узнав о своей беременности, ввиду прекращения отношений с сожителем, приняла решение отказаться от ребенка. Женщина не сообщила биологическому отцу о своей беременности. В сети «Интернет» обвиняемая опубликовала сведения о том, что сразу после рождения готова передать ребенка», – сообщают в ведомстве.

На объявление откликнулась семейная пара из Ижевска. Они безвозмездно забрали ребенка домой сразу же после родов, минуя установленный законом порядок.

Спустя время биологический отец узнал о случившемся. В июне 2020 года он приехал в Ижевск и забрал родного ребенка, после чего обратился в правоохранительные органы.

Суд приговорил приемного отца к двум годам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, его супругу – к 1,5 годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Отказавшаяся от ребенка мать получила 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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