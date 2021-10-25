Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 401 человек

К сожалению, 30 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 25 октября в Удмуртии выявлен 401 новый случай коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 53 ребенка до 14 лет и 92 человека старше 65 лет. Зафиксировано 30 смертей. Самой молодой умершей женщине было 42 года, столько же лет - самому молодому мужчине.

281 человек выздоровел, их выписали.

7 462 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 672 - в состоянии средней степени тяжести, 641 – в тяжелом состоянии.

Всего на 25 октября в Удмуртии зарегистрировано 61 746 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 49 850 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 2 681 смерть.

Вакцинированы 467 467 жителя Удмуртии. Из них 339 122 прошел через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 77 116 человек.

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