Последние новости Ижевска на утро 25 октября 2021 года: самоизоляция для людей старше 60 лет и возвращение к дистанционному обучению

Главные новости Ижевска и Удмуртии за минувшие выходные Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, начало новой рабочей недели. Сегодня днем ожидается температура до +4°С и мокрый снег. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 25 октября одной строкой:

- Ижевское граффити вошло в пятерку лучших на фестивале «ФормАрт»

- Погибшие дети с родителями и сбитая КАМАЗом: обзор смертельных ДТП в Удмуртии за неделю

- «В туалет надо ходить до игры»: тренер «Ижстали» прокомментировал разгромное поражение в Санкт-Петербурге

- Ижевчанка зарегистрировала иностранцев в несуществующем доме

А теперь к главным новостям:

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИСТАНТА

На входе в большинство учреждений будет проводится термометрия и проверка документов о вакцинации или перенесенном заболевании Фото: Амир Закиров

В связи со сложной эпидемической обстановкой с 30 октября школы, колледжи и вузы Удмуртии возвращаются к дистанционному обучению. Принят еще ряд антиковидных мер.

САМОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ 60+

Мера призвана защитить пожилых от пандемии Фото: pixabay.com

Жителям Удмуртии возрастом от 60 лет придется уйти на самоизоляцию с 30 октября. Эта мера призвана защитить пожилых людей от коронавируса.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ ВАКЦИНАЦИИ

В Удмуртии вакцинировалось более 50% от тех, кому это нужно сделать обязательно Фото: Амир Закиров

В Удмуртии увеличился темп вакцинации, так, за минувшую неделю в регионе привились почти 28 тысяч человек. В настоящее время привито уже более половины от количества подлежащих вакцинации жителей республики.

ТУКТАМЫШЕВА НЕ ПОПАДЕТ НА ГРАН-ПРИ?

Возможно, удастся решить проблему, отправив спортсменов другим рейсом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Елизавета Туктамышева может не попасть на Гран-при по фигурному катанию в Канаде – она и несколько других российских фигуристов, а также теноров, не успели получить загранпаспорта.

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