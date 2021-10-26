В общественном транспорте Ижевска может подорожать проезд

Итоговое решение могут принять уже 9 ноября. Фото: Амир Закиров

Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы Удмуртии могут повыситься в ближайшее время, сообщает IZHLIFE со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева.

«Сразу скажу, что тариф будет поднят, скорее всего на два рубля. Но это не просто так. Предприятие предоставляет более 500 листов расчетов, где берутся все доходы, расходы, субсидии, которые выплачиваются. И уже из этого выводится стоимость», – приводит издание слова министра, произнесенные в ходе круглого стола в медиагруппе «Центр».

По словам Горбачева, транспортники жалуются на 30%-й рост цен на материалы в строительной и дорожной отрасли. Растет и цена на энергоносители. Министр отметил, что повышать тарифы планируется не для увеличения прибыли компаний-перевозчиков, а для повышения качества транспортных услуг.

Также он напомнил, что до прошлого года стоимость проезда не изменялась в течение пяти лет. В 2020 году проезд подорожал на 5 рублей.

Итоговое решение могут принять уже 9 ноября – на этот день назначено заседание тарифной комиссии министерства строительства и ЖКХ республики. «ИПОПАТ» и «ИжГЭТ» уже направили соответствующие документы.

Напоминаем, с 1 ноября 2020 года стоимость поездки в общественном транспорте Ижевска составляет 23 рубля при безналичной оплате и 25 рублей при оплате наличными.

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