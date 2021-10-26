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Общество26 октября 2021 14:30

В общественном транспорте Ижевска может подорожать проезд

Это связано с ростом цен на материалы в строительной и дорожной отраслях и подорожанием энергоносителей
Анастасия Захарова
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Итоговое решение могут принять уже 9 ноября. Фото: Амир Закиров

Итоговое решение могут принять уже 9 ноября. Фото: Амир Закиров

Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы Удмуртии могут повыситься в ближайшее время, сообщает IZHLIFE со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева.

Развитие транспортной сети Ижевска
источник: https://vk.com/izh_life?z=video-10328056_456241438%2Fvideos-10328056%2Fpl_-10328056_-2

«Сразу скажу, что тариф будет поднят, скорее всего на два рубля. Но это не просто так. Предприятие предоставляет более 500 листов расчетов, где берутся все доходы, расходы, субсидии, которые выплачиваются. И уже из этого выводится стоимость», – приводит издание слова министра, произнесенные в ходе круглого стола в медиагруппе «Центр».

По словам Горбачева, транспортники жалуются на 30%-й рост цен на материалы в строительной и дорожной отрасли. Растет и цена на энергоносители. Министр отметил, что повышать тарифы планируется не для увеличения прибыли компаний-перевозчиков, а для повышения качества транспортных услуг.

Также он напомнил, что до прошлого года стоимость проезда не изменялась в течение пяти лет. В 2020 году проезд подорожал на 5 рублей.

Итоговое решение могут принять уже 9 ноября – на этот день назначено заседание тарифной комиссии министерства строительства и ЖКХ республики. «ИПОПАТ» и «ИжГЭТ» уже направили соответствующие документы.

Напоминаем, с 1 ноября 2020 года стоимость поездки в общественном транспорте Ижевска составляет 23 рубля при безналичной оплате и 25 рублей при оплате наличными.

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