Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 187 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным на утро 26 октября в Удмуртии выявили 395 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 24 пациента скончались.

Фото: Оперштаб Удмуртии

«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 29 201 (+187 по отношению к утру 25 октября)

Воткинск — 3 103 (+47)

Можга — 3 074 (+29)

Балезинский район — 1 111 (+26)

Сюмсинский район — 692 (+16)

Можгинский район — 837 (+16)

Глазов — 2 787 (+14)

Селтинский район — 584 (+11)

Шарканский район — 992 (+11)

Алнашский район — 839 (+8)

Вавожский район — 534 (+8)

Воткинский район — 825 (+7)

Увинский район — 2 062 (+7)

Сарапул — 2 341 (+2)

Граховский район — 405 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 744 (+1)

Кизнерский район — 569 (+1)

Камбарский район — 582 (+1)

Завьяловский район — 2 467 (+1)

Игринский район — 1 634

Малопургинский район — 666

Сарапульский район — 650

Глазовский район — 537

Красногорский район — 520

Юкаменский район — 506

Дебесский район — 475

Ярский район — 416

Киясовский район — 409

Кезский район — 378

Каракулинский район — 375

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