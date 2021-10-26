Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 187 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным на утро 26 октября в Удмуртии выявили 395 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 24 пациента скончались.
Фото: Оперштаб Удмуртии
«Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 29 201 (+187 по отношению к утру 25 октября)
Воткинск — 3 103 (+47)
Можга — 3 074 (+29)
Балезинский район — 1 111 (+26)
Сюмсинский район — 692 (+16)
Можгинский район — 837 (+16)
Глазов — 2 787 (+14)
Селтинский район — 584 (+11)
Шарканский район — 992 (+11)
Алнашский район — 839 (+8)
Вавожский район — 534 (+8)
Воткинский район — 825 (+7)
Увинский район — 2 062 (+7)
Сарапул — 2 341 (+2)
Граховский район — 405 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 744 (+1)
Кизнерский район — 569 (+1)
Камбарский район — 582 (+1)
Завьяловский район — 2 467 (+1)
Игринский район — 1 634
Малопургинский район — 666
Сарапульский район — 650
Глазовский район — 537
Красногорский район — 520
Юкаменский район — 506
Дебесский район — 475
Ярский район — 416
Киясовский район — 409
Кезский район — 378
Каракулинский район — 375
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