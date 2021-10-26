Двое жителей Ижевска приняли участие в съемках шоу с Моргенштерном на СТС

Выпуск покажут на телеканале СТС 27 октября в 20:00. Фото: пресс-служба телеканала СТС

Участниками нового шоу на СТС «Русский ниндзя» (12+) стали двое ижевчан: фитнес-тренер Эззат Драз и промышленный альпинист и скалолаз Тимофей Семенов, сообщает IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Шоу экстремальное. В нем участвуют более 200 человек со всей страны. Ведущие программы — кумир современной молодежи рэпер Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев», — пишет издание.

Съемки проходили в Олимпийском парке у стадиона Фишт. Бельгийские специалисты организовали для участников сложнейшую трассу. Скажем, гору Мидорияма высотой в 23 метра покорили всего 6 человек в мире.

Посмотреть выпуск шоу с участием ижевчан можно будет 27 октября в 20:00 на телеканале СТС.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Календарь именин для жителей Ижевска на ноябрь: кто празднует и какие есть традиции

В общественном транспорте Ижевска может подорожать проезд