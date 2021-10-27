67-летний водитель «десятки» скончался в больнице после столкновения с «Калиной» под Ижевском

Авария произошла на четвертом километре автодороги «Ижевск – Чур». Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Накануне, 26 октября, около 13:45, на четвертом километре автодороги «Ижевск – Чур» в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 67-летний водитель «ВАЗ-21110» при повороте не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в автомобиль «Лада Калина» с 53-летним мужчиной за рулем.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 21110» получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении, водителю автомобиля «Лада Калина» оказана разовая медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на «десятке» была установлена летняя резина.
Ввиду понижения температуры воздуха и выпадения снега Госавтоинспекция призывает водителей сменить резину на зимнюю для лучшего сцепления с дорогой.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Трехмесячный ребенок и 24-летняя девушка пострадали в ДТП с опрокидыванием в Удмуртии
105 двоен родилось в Удмуртии с начала 2021 года