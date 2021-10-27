Трехмесячный ребенок и 24-летняя девушка пострадали в ДТП с опрокидыванием в Удмуртии

На автомобиле была установлена летняя резина. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 26 октября, около 10:00, на 71-м километре трассы «Ижевск – Ува» в Увинском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 47-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai Getz не справилась с управлением и вылетела в кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автомобиля. 24-летняя девушка получила травмы, трехмесячному ребенку была оказана разовая медицинская помощь», – сообщили в ведомстве, отметив, что на автомобиле были установлены летние покрышки.

Ввиду понижения температуры воздуха и выпадения снега Госавтоинспекция призывает водителей сменить резину на зимнюю для лучшего сцепления с дорогой.

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