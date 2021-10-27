Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал пожар в ГКБ №6 в Ижевске

В квадрате отмечена область возгорания. Фото: Павел Клыков

Сегодня, 27 октября, в городской клинической больнице №6 Ижевска произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» «ИГГС» в 19 часов вечера.

В 19:44 глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал возгорание. Оказалось, пожар возник в подсобном помещении в неврологическом отделении на седьмом этаже больницы на улице Труда 1.

Пожар в больнице Ижевска 27 октября. Фото: https://vk.com/wall395546937_305763?hash=79b8679be6e8800bb9

«На вызов сразу выехали спасательные службы. На данный момент задымление ликвидировано. Пострадавших и погибших нет. Пациенты – 74 человека оперативно эвакуированы. Благодарю всех за четкие и слаженные действия», – написал он.