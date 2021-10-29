Режим работы школ с 8 ноября: правительство Удмуртии скорректировало планы

Дополнительные антиковидные меры введены в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Глава региона сообщил о принятом сегодня решении по режиму работы образовательных учреждений с 8 ноября, по окончании нерабочих дней.

«С 8 ноября дети будут учиться в обычном режиме. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в школах позволяет продолжить обучение в очном формате, но с соблюдением профилактических мер. Мы следим за уровнем заболеваемости в школах и еженедельно будем анализировать ситуацию», – сообщил Александр Бречалов.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября включительно учащиеся школ отправлены на каникулы.

В Удмуртии приняты дополнительные антиковидные ограничения.

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