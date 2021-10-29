Усиление ограничительных мер в Удмуртии: с 1 по 7 ноября общепит будет работать только на вынос, магазины откроются не все

Дополнительные антиковидные меры введены в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 29 октября вышло постановление Роспотребнадзора Удмуртии, предписывающее усилить меры с субботы, 30 октября. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Но мы прекрасно понимаем, что всем нужно время, чтобы скорректировать планы, поэтому мы приняли решение о введении дополнительных мер с понедельника», - рассказал Александр Бречалов.

С 1 по 7 ноября включительно:

- рестораны, кафе, столовые и другие предприятия общепита работают только на вынос, а также в режиме доставки заказов;

- приостанавливают работу объекты розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Остальные магазины могут работать в режиме онлайн-торговли и доставки товаров;

- приостановлено проведение массовых культурных, выставочных, просветительских мероприятий, а также работа организаций, занимающихся досуговыми, развлекательными, зрелищными, рекламными мероприятиями, детских игровых комнат, развлекательных центров, бань, саун;

- стоматологические услуги будут оказываться только при экстренной или неотложной форме обращения.

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