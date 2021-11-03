В Удмуртии результат теста на антитела к коронавирусу могут приравнять к QR-коду

На данный момент QR-коды получают только жители, переболевшие коронавирусом с подтвержденным диагнозом. Фото: Амир Закиров

Результаты тестов на антитела переболевших с признаками коронавируса жителей Удмуртии могут получить официальный юридический статус. Об этом накануне в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Я уже дал поручение Эльвире Зиннуровне Пинчук и коллегам соответственно проработать этот вопрос и найти решение, чтобы сданный анализ крови на антитела, при наличии антител достаточных и при сроке заболеваемости, тоже имел некий юридический статус», — заявил Бречалов.

По его словам, люди жалуются на ситуации, когда они переболели ковидом без подтверждения диагноза, имеют высокий уровень антител, но при этом не получают QR-код. Поскольку вакцинироваться в таких случаях нельзя, положение становится патовым.

«Мы обязательно этот вопрос проработаем», — пообещал глава Удмуртии.

Напомним, на данный момент QR-коды получают только жители, переболевшие коронавирусом с подтвержденным диагнозом.

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