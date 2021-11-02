Где в Ижевске сдать ПЦР-тест на коронавирус, узнать уровень антител и сделать КТ?

Где сдать ПЦР-тест на коронавирус в Ижевске?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В наши дни без них никуда: без ПЦР-теста не пустят во многие учреждения, тест на антитела сдаешь перед вакцинацией или из собственного любопытства, а КТ проходишь, чтобы исключить поражение легких. «Комсомолка» собрала места, где можно пройти все это, а также узнала цену и график работы.
ЧТО ТАКОЕ ПЦР-ТЕСТ?
ПЦР-тест – это анализ, который позволяет выяснить, присутствует ли в организме человека коронавирус. Для проведения исследования у пациента берут мазок из носа и ротоглотки.
ЧТО ТАКОЕ ИФА-АНАЛИЗ?
ИФА – иммуноферментный анализ. Его сдают после вакцинации или болезни, чтобы понять, сформировался ли иммунитет.
Наличие антител IgМ – определяет статус (болен человек или носитель вируса COVID-19).
Наличие антител IgG – означает формирование у человека иммунитета к коронавирусу.
ГДЕ СДЕЛАТЬ КТ, СДАТЬ ПЦР-ТЕСТ И ТЕСТ НА АНТИТЕЛА В ИЖЕВСКЕ?
«Доктор плюс»
Услуги и стоимость:
ПЦР тест на COVID-19 – 1200 руб, готовность на следующий день после обеда
Срочный анализ на COVID-19 – 2000 руб, готовность в этот же день (при условии сдачи до 11.00)
Забор биологического материала для диагностики коронавируса методом ПЦР-теста с выездом специалиста на дом – 2700 руб
Забор крови для тестирования на антитела вирусу COVID-19 методом ИФА количественно- от 1550 до 2200 руб
КТ органов грудной клетки – 2500 руб
Адрес: ул.30 лет Победы
Режим работы: приём анализов ПЦР на COVID-19 ежедневно 07:00-18:00
Адрес: ул.Петрова, дом 6
Режим работы:
Будни: 07:00-19:00 Выходные: 07:00 - 18:00
«Академия здоровья»
Услуги и стоимость:
ПЦР тест на COVID-19 (мазок из ротоглотки и носоглотки) – 850 руб, результат будет готов в течение 48 часов
ПЦР тест на COVID-19 для выезжающих за границу – 1250 руб, результат будет готов в течение 48 часов
Результат с печатью на английском языке при предоставлении загранпаспорта; QR-код для санитарного контроля
Определение антител классов IgG к COVID-19 – 800 руб
Определение антител IgM, IgG к COVID-19 методом ИФА – 850 руб
ЭКСПРЕСС-тест COVID-19 методом ПЦР – 1650 руб
Принимается до 10.00, только в будни
Выдача результата с 17.00 до 19.00
Результат будет готов в тот же день
Клиника «Медицея»
Услуги и стоимость:
ПЦР диагностика: определение антигена COVID-19 – 1200 руб
Срок выполнения:
В будни: 24 часа (до 24 часов при сдаче биоматериала до 08:00.) Результат будет готов с 19:00 до 21:00 дня сдачи
В выходные: 24 часа (до 24 часов при сдаче биоматериала до 9:00). Результат будет готов с 17:00 до 18:00 дня сдачи
Адрес: Пушкинская 294 (также можно сделать анализ на дому)
Запись на исследование по телефону: (3412) 65-51-51
«ЮНИМЕД»
Услуги и стоимость:
Выявление COVID-19 методом ПЦР: стандартный 1100 руб – время готовности 2 суток (48 часов), срочный 1500 руб – результаты в течение 24 часов
Забор венозной крови для выявления антител IgM и IgG к вирусу COVID-19 – 1400 руб (с учетом забора крови)
По отдельности: ИФА на антитела к Ig M 700 руб; ИФА на антитела к Ig G 700 руб
Результаты будут готовы через 2 суток
Адрес: ул. Красноармейская, 86б
«СИТИЛАБ»
Услуги и стоимость:
ПЦР-тест на коронавирус –1400 руб, результаты готовятся 1 день
Тест на определение антитела класса G методом ИФА – 1490 руб, результаты готовятся 2 дня
Тест на определение антитела класса G и M к коронавирусу – 400 руб, результаты готовятся 2 дня
Тест на определение антитела класса M к коронавирусу – 750 руб, результаты готовятся 2 дня
Адрес: город Ижевск,ул.10 Лет Октября
Режим работы:
Пн-Сб: 7:00-19:00
Телефон: 8 (3412) 913-917
Лаборатория «Гемотест»
Услуги и стоимость:
Анализ на антитела IgG к коронавирусу – 790 руб
Анализ на антитела IgG после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» – 1590 руб
Анализ на антитела IgM к коронавирусу – 750 руб
ПЦР-тест на коронавирус – 1400 руб
Адрес: Ижевск, Красногеройская улица, 38А
Режим работы:
Пн. – чт. 08:00 – 14:00
Пт. 08:00 – 13:45
Сб, Вс. Выходной
Центр репродуктивного здоровья (ЦРЗ)
Услуги и стоимость:
ПЦР-тест на COVID-19 – анализ 770 руб, мазок – 180 руб, результат будет готов в течение 36 часов
Тест на антитела G и M к COVID-19 – анализ 1200 руб, забор крови – 140 руб, результат в течении 2 дней
Экспресс-анализ на антитела IgM/IgG к COVID-19 – 1500 руб, результат будет готов в течение 1 часа
Адрес: Холмогорова 15Б
Режим работы:
В будни с 07:00 до 18:00
В субботу: с 08:00 до 15:00
Телефон: 7(3412) 33-93-90
«Медси»
Услуги и стоимость:
ПЦР-тест на COVID-19 – 1000 рублей (без учета забора биоматериалов), результат будет готов в течение 3 рабочих дней с момента взятия мазка
Экспресс-тест на антитела к COVID-19 – 1540 руб (без учета забора биоматериала), результаты экспресс-теста будут известны через 20 минут
Тест на антитела теста на антитела к COVID-19 – 1200 руб без учета забора биоматериала, результат будет готов в течение 2 дней, не считая даты сдачи анализа
Адрес: г. Ижевск, улица Карла Маркса, 453а
График работы:
Пн. – Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 15:00
Вс: выходной
Прием анализов: 07:00 - 13:00
Центр томографии «Флагман»
Услуги и стоимость:
КТ грудной клетки обзорное – 3000 рубл
КТ легких при вирусной пневмонии – 3000 руб
Адрес: Ижевск, ул. Удмуртская, 255Г
Режим работы: 07:00 до 23:00
Телефон: (3412) 77-77-03
Медицинский центр «Аксион»
Услуги и стоимость:
Тест на антитела к COVID-19 IgM, IgG (методом ИФА, с учетом взятия крови из периферической вены) – 1000 руб
ПЦР тест на COVID-19 в мазках со слизистой оболочки носоглотки – 900 руб
Компьютерная томография легких – 2600 руб
Компьютерная томография органов грудной клетки(обзорная) – 2600 руб
Адрес: город Ижевск,улица Бородина 7
Режим работы:
Пн-Пт: 07:30-19:00
Сб-Вс: выходной
Телефон: (3412)560-118
Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики МЗ УР
Услуги и стоимость:
Анализ на антитела к COVID-19 – 1100 руб
ПЦР тест на COVID-19 – 1000 руб
Адрес: г. Ижевск, ул. Площадь им. 50-летия Октября, 21
Режим работы:
пн-пт 08:00–18:00, перерыв 12:00–12:30
Телефон: (3412) 97-07-45
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Будьте здоровы!
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