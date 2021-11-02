Где в Ижевске сдать ПЦР-тест на коронавирус, узнать уровень антител и сделать КТ?

Где сдать ПЦР-тест на коронавирус в Ижевске? Фото: Архив «КП» в Ижевске

В наши дни без них никуда: без ПЦР-теста не пустят во многие учреждения, тест на антитела сдаешь перед вакцинацией или из собственного любопытства, а КТ проходишь, чтобы исключить поражение легких. «Комсомолка» собрала места, где можно пройти все это, а также узнала цену и график работы.

ЧТО ТАКОЕ ПЦР-ТЕСТ?

ПЦР-тест – это анализ, который позволяет выяснить, присутствует ли в организме человека коронавирус. Для проведения исследования у пациента берут мазок из носа и ротоглотки.

ЧТО ТАКОЕ ИФА-АНАЛИЗ?

ИФА – иммуноферментный анализ. Его сдают после вакцинации или болезни, чтобы понять, сформировался ли иммунитет.

Наличие антител IgМ – определяет статус (болен человек или носитель вируса COVID-19).

Наличие антител IgG – означает формирование у человека иммунитета к коронавирусу.

ГДЕ СДЕЛАТЬ КТ, СДАТЬ ПЦР-ТЕСТ И ТЕСТ НА АНТИТЕЛА В ИЖЕВСКЕ?

«Доктор плюс»

Услуги и стоимость:

ПЦР тест на COVID-19 – 1200 руб, готовность на следующий день после обеда

Срочный анализ на COVID-19 – 2000 руб, готовность в этот же день (при условии сдачи до 11.00)

Забор биологического материала для диагностики коронавируса методом ПЦР-теста с выездом специалиста на дом – 2700 руб

Забор крови для тестирования на антитела вирусу COVID-19 методом ИФА количественно- от 1550 до 2200 руб

КТ органов грудной клетки – 2500 руб

Адрес: ул.30 лет Победы

Режим работы: приём анализов ПЦР на COVID-19 ежедневно 07:00-18:00

Адрес: ул.Петрова, дом 6

Режим работы:

Будни: 07:00-19:00 Выходные: 07:00 - 18:00

«Академия здоровья»

Услуги и стоимость:

ПЦР тест на COVID-19 (мазок из ротоглотки и носоглотки) – 850 руб, результат будет готов в течение 48 часов

ПЦР тест на COVID-19 для выезжающих за границу – 1250 руб, результат будет готов в течение 48 часов

Результат с печатью на английском языке при предоставлении загранпаспорта; QR-код для санитарного контроля

Определение антител классов IgG к COVID-19 – 800 руб

Определение антител IgM, IgG к COVID-19 методом ИФА – 850 руб

ЭКСПРЕСС-тест COVID-19 методом ПЦР – 1650 руб

Принимается до 10.00, только в будни

Выдача результата с 17.00 до 19.00

Результат будет готов в тот же день

Клиника «Медицея»

Услуги и стоимость:

ПЦР диагностика: определение антигена COVID-19 – 1200 руб

Срок выполнения:

В будни: 24 часа (до 24 часов при сдаче биоматериала до 08:00.) Результат будет готов с 19:00 до 21:00 дня сдачи

В выходные: 24 часа (до 24 часов при сдаче биоматериала до 9:00). Результат будет готов с 17:00 до 18:00 дня сдачи

Адрес: Пушкинская 294 (также можно сделать анализ на дому)

Запись на исследование по телефону: (3412) 65-51-51

«ЮНИМЕД»

Услуги и стоимость:

Выявление COVID-19 методом ПЦР: стандартный 1100 руб – время готовности 2 суток (48 часов), срочный 1500 руб – результаты в течение 24 часов

Забор венозной крови для выявления антител IgM и IgG к вирусу COVID-19 – 1400 руб (с учетом забора крови)

По отдельности: ИФА на антитела к Ig M 700 руб; ИФА на антитела к Ig G 700 руб

Результаты будут готовы через 2 суток

Адрес: ул. Красноармейская, 86б

«СИТИЛАБ»

Услуги и стоимость:

ПЦР-тест на коронавирус –1400 руб, результаты готовятся 1 день

Тест на определение антитела класса G методом ИФА – 1490 руб, результаты готовятся 2 дня

Тест на определение антитела класса G и M к коронавирусу – 400 руб, результаты готовятся 2 дня

Тест на определение антитела класса M к коронавирусу – 750 руб, результаты готовятся 2 дня

Адрес: город Ижевск,ул.10 Лет Октября

Режим работы:

Пн-Сб: 7:00-19:00

Телефон: 8 (3412) 913-917

Лаборатория «Гемотест»

Услуги и стоимость:

Анализ на антитела IgG к коронавирусу – 790 руб

Анализ на антитела IgG после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» – 1590 руб

Анализ на антитела IgM к коронавирусу – 750 руб

ПЦР-тест на коронавирус – 1400 руб

Адрес: Ижевск, Красногеройская улица, 38А

Режим работы:

Пн. – чт. 08:00 – 14:00

Пт. 08:00 – 13:45

Сб, Вс. Выходной

Центр репродуктивного здоровья (ЦРЗ)

Услуги и стоимость:

ПЦР-тест на COVID-19 – анализ 770 руб, мазок – 180 руб, результат будет готов в течение 36 часов

Тест на антитела G и M к COVID-19 – анализ 1200 руб, забор крови – 140 руб, результат в течении 2 дней

Экспресс-анализ на антитела IgM/IgG к COVID-19 – 1500 руб, результат будет готов в течение 1 часа

Адрес: Холмогорова 15Б

Режим работы:

В будни с 07:00 до 18:00

В субботу: с 08:00 до 15:00

Телефон: 7(3412) 33-93-90

«Медси»

Услуги и стоимость:

ПЦР-тест на COVID-19 – 1000 рублей (без учета забора биоматериалов), результат будет готов в течение 3 рабочих дней с момента взятия мазка

Экспресс-тест на антитела к COVID-19 – 1540 руб (без учета забора биоматериала), результаты экспресс-теста будут известны через 20 минут

Тест на антитела теста на антитела к COVID-19 – 1200 руб без учета забора биоматериала, результат будет готов в течение 2 дней, не считая даты сдачи анализа

Адрес: г. Ижевск, улица Карла Маркса, 453а

График работы:

Пн. – Пт: 08:00 - 20:00

Сб: 09:00 - 15:00

Вс: выходной

Прием анализов: 07:00 - 13:00

Центр томографии «Флагман»

Услуги и стоимость:

КТ грудной клетки обзорное – 3000 рубл

КТ легких при вирусной пневмонии – 3000 руб

Адрес: Ижевск, ул. Удмуртская, 255Г

Режим работы: 07:00 до 23:00

Телефон: (3412) 77-77-03

Медицинский центр «Аксион»

Услуги и стоимость:

Тест на антитела к COVID-19 IgM, IgG (методом ИФА, с учетом взятия крови из периферической вены) – 1000 руб

ПЦР тест на COVID-19 в мазках со слизистой оболочки носоглотки – 900 руб

Компьютерная томография легких – 2600 руб

Компьютерная томография органов грудной клетки(обзорная) – 2600 руб

Адрес: город Ижевск,улица Бородина 7

Режим работы:

Пн-Пт: 07:30-19:00

Сб-Вс: выходной

Телефон: (3412)560-118

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики МЗ УР

Услуги и стоимость:

Анализ на антитела к COVID-19 – 1100 руб

ПЦР тест на COVID-19 – 1000 руб

Адрес: г. Ижевск, ул. Площадь им. 50-летия Октября, 21

Режим работы:

пн-пт 08:00–18:00, перерыв 12:00–12:30

Телефон: (3412) 97-07-45

Внимание! Информация актуальна на момент сбора материала. Просим уточнять информацию по указанным выше телефонам.

Будьте здоровы!

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