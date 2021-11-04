За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 392 человека

19 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 4 ноября в Удмуртии выявлено 392 новых случая коронавируса. В числе заболевших 67 детей до 14 лет и 96 человек старше 65 лет. Зафиксировано 19 смертей.

341 человек выздоровел, их выписали.

7 840 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 368 - в состоянии средней степени тяжести, 537 – в тяжелом состоянии.

Всего на 4 ноября в Удмуртии зарегистрирован 65 710 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 53 643 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 882 летальных исхода

Вакцинированы 551 756 жителей Удмуртии. Из них 353 511 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 102 122 человека.

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