Погода в Ижевске 4 ноября: переменная облачность и +4°C

Ожидается переменная облачность. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 4 ноября, четверг. «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня днем в столице Удмуртии ожидается от +2 до +4 °С и переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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