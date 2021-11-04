Фура перевернулась после столкновения с «легковушкой» на трассе в Удмуртии

Судя по словам и фотографиям очевидцев, фура перевернулась и перегородила дорогу. Фото: Кирилл Ульянов, vk.com/udmurtiya18rus

Сегодня, 4 ноября, около 10:00, на 53-м километре участка федеральной трассы недалеко от села Алнаши произошло столкновение фуры с легковым автомобилем «ВАЗ», оснащенным прицепом. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, движение на данном участке дороги затруднено, организовано по одной полосе и регулируется сотрудниками Госавтоинспекции. Судя по словам и фотографиям очевидцев, фура перевернулась и перегородила дорогу.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«Предварительно пострадал водитель легкового автомобиля, мужчина года рождения. Доставлен в медицинское учреждение. Водитель грузового транспорта, мужчина 1968 г р. получил незначительные травмы, оставлен на месте», – сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

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