Фура перевернулась после столкновения с «легковушкой» на трассе в Удмуртии

Судя по словам и фотографиям очевидцев, фура перевернулась и перегородила дорогу. Фото: Кирилл Ульянов, vk.com/udmurtiya18rus
Сегодня, 4 ноября, около 10:00, на 53-м километре участка федеральной трассы недалеко от села Алнаши произошло столкновение фуры с легковым автомобилем «ВАЗ», оснащенным прицепом. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, движение на данном участке дороги затруднено, организовано по одной полосе и регулируется сотрудниками Госавтоинспекции. Судя по словам и фотографиям очевидцев, фура перевернулась и перегородила дорогу.
Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
«Предварительно пострадал водитель легкового автомобиля, мужчина года рождения. Доставлен в медицинское учреждение. Водитель грузового транспорта, мужчина 1968 г р. получил незначительные травмы, оставлен на месте», – сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства ДТП уточняются, на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.
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