Почти 2 тысячи мест открылись в учебных учреждениях Удмуртии в 2021 году

Новая школа в деревне Большое Волково Вавожского района на 160 мест. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В 2021 году в учебных заведениях Удмуртии появилось 1 919 новых мест. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, с января по сентябрь в рамках нацпроекта «Демография» открылось 7 детских садов.

«Из них пять по 80 мест (Алнаши, Хохряки, Воткинск, Вавож, село Мишкино Шарканского района) и два детских сада по 220 мест в Сарапуле и Ижевске», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» в текущем году появился новый корпус школы №74 Ижевска на улице И. Закирова на 825 мест. В селе Селты открыли школу на 384 места, в поселке Кез – на 550 мест, в деревне Большое Волково Вавожского района – на 160 мест.

Нацпроекты «Демография» и «Образование» инициированы президентом России Владимиром Путиным.

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