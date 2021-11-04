В доме многодетной семьи в Удмуртии случился пожар из-за частичного разрушения русской печи

Благодаря пожарному извещателю никто не пострадал. Фото: МЧС Удмуртии

В ночь с 1 на 2 ноября в доме многодетной семьи в деревне Чемошур Игринского района сработал пожарный извещатель. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, перед сном хозяйка почувствовала запах гари, однако не придала этому значения.

«Вечер 1 ноября многодетная семья проводила как обычно: истопили печь, поужинали, легли спать. Запах гари, который почувствовала хозяйка перед тем, как лечь, ее не напугал - подумала, что просто рано закрыла заслонку», – говорится в сообщении.

Дома на момент срабатывания извещателя находились сама хозяйка, ее гражданский муж, трое детей 17, 14 и 10 лет и четырехлетняя внучка. Проснувшись, взрослые стали искать причину и заметили поднимающийся из-под пола дым. Мужчина позвонил в пожарную охрану, после чего вместе с 17-летним сыном хозяйки начал проливать водой деревянные конструкции возле русской печи на первом этаже и в подвале.

Спасатели прибыли спустя несколько минут и помогли ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.

«К возгоранию привело частичное разрушение кладки печи. Деревянные конструкции начали нагреваться и самовоспламенились. Семья спала, и, несомненно, сработавший пожарный извещатель предотвратил трагедию. Тем самым, проживающие в доме смогли самостоятельно потушить начинающийся пожар подручными средствами», – рассказал госинспектор по пожарному надзору Алексей Вахрушев (цитата по пресс-службе МЧС УР).

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