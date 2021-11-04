Дому детского творчества в Ижевске вернули дореволюционный картуш

С 11 апреля 1896 года в здании располагался Ольгинский детский приют трудолюбия. Фото: vk.com/ddt09

1 ноября на фасаде здания Дома детского творчества в Первомайском районе Ижевска появилась утраченная в ходе революции и Гражданской войны историческая деталь – картуш. Об этом сообщили в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».

Фото: vk.com/ddt09

«Здание Дома детского творчества является памятником архитектуры XIX века. За более чем столетнюю историю повидало оно многое: и революцию, и гражданскую войну, и репрессии. Вследствие всех перепитий была утрачена небольшая архитектурная деталь - картуш. Располагался он высоко на фронтоне здания и символизировал науки, мастерство и служение», – говорится в сообщение.

Фото: vk.com/ddt09

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 11 апреля 1896 года в здании располагался Ольгинский детский приют трудолюбия Ижевско-Нагорной волости Сарапульского уезда Вятской губернии. Николай II учредил его (и еще 35 приютов по всей империи) в честь рождения дочери – великой княжны Ольги Николаевны.

СПРАВКА КП

Картуш - лепное или графическое изображение в виде щита, ленты или свитка с гербом, эмблемой или надписью внутри.

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