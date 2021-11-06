Погода в Ижевске на 6 ноября: утром на дорогах гололедица, днем возможен сильный ветер до 20 метров в секунду

Согреем вас солнечным осенним фото Ижевска. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Добрейшего утра, Ижевск! Синоптики предупреждают, что сегодня погода совершенно не располагает к прогулкам на свежем воздухе. Хотя, как поется в известной песне, у природы нет плохой погоды, главное, найти занятие по душе. Ну а если куда-то отправляетесь, оденьтесь потеплее и не забудьте зонт.

По прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, сегодня утром в столице республики ожидается дождь со снегом, на дорогах местами гололедица. Днем и вечером временами дожди. Температура воздуха составит около + 5 градусов. Синоптики предупреждают, что в течение дня возможно усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью временами дождь, +4 градуса, ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Отправляясь в дорогу, будьте предельно аккуратны, дорогие ижевчане. И прекрасного вам выходного дня!

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