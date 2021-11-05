Вакцина от гриппа для взрослых поступила в Удмуртию

Вакцину от гриппа доставили в Удмуртию Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртию поступило более 100 тысяч доз вакцины от гриппа — «Гриппол Плюс» и «Флю-М». Об этом со ссылкой на зампредседателя правительства Удмуртии Эльвиру Пинчук сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В ближайшее время препараты распределят по медицинским учреждениям. «Гриппола» в регионе более 77 тысяч доз, «Флю-М» — более 31 тысячи.

Вакцинироваться от гриппа и от коронавируса можно одновременно. Ставить прививки против гриппа рекомендуется детям с шести месяцев, беременным и лицам из групп профессионального риска.

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