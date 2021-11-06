В Ижевске за распространение наркотиков задержаны двое жителей Балезинского района

Хотели заработать денег, а получат реальный срок. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Два молодых человека 2000 и 2002 года рождения приехали в Ижевск из Балезинского района с целью заработать на продаже синтетических наркотических средств. Сообщает УМВД России по Ижевску.

Свое дело они организовали прямо в квартире, которую арендовали на улице Союзной. Полицейские их задержали у дома, при себе у молодых наркоторговцев была сумка, а в ней наркотик массой 3,5 грамма.

Во время обыска в квартире, арендованной подозреваемыми, оперативники обнаружили электронные весы, упаковочный материал и изоленту. Кроме этого, проводя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники УНК выявили четыре тайника в различных районах Ижевска.

Следственное управление МВД России по Ижевску возбудило уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые арестованы, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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