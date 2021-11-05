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Здоровье5 ноября 2021 8:56

Дистанционное обучение отменят в Удмуртии с 8 ноября

Нужно будет соблюдать санитарные нормы
Анастасия Захарова
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Дистанционное обучение в школах отменяется

Дистанционное обучение в школах отменяется

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии с 8 ноября отменят «дистанционку». Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своих соцсетях.

Детские сады, школы, СПО и вузы заработают в обычном режиме. При этом требуется соблюдение всех санитарных норм.

Если эпидемиологическая ситуация улучшится, с 15 ноября дети смогут посещать дополнительные занятия в учреждениях культуры и спорта. Но у сопровождающих родителей при этом должен быть документ о вакцинации, медотводе или результат ПЦР-теста, сделанный не менее чем за 72 часа до посещения учреждения.

Также глава региона анонсировал смягчение ограничений с 8 ноября для торговых центров и предприятий общепита.

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