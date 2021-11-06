Дело на 2 миллиарда рублей: экс-замглавы администрации Ижевска осужден в Севастополе

Михаил Тарасов в администрации Ижевска занимал руководящие посты Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Михаил Тарасов, занимавший в Ижевске посты начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города и заместителя главы администрации муниципалитета по социальной политике, приговорен Ленинским районным судом Севастополя к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Из материалов дела следует, что в декабре 2017 года Михаил Тарасов, будучи директором департамента городского хозяйства в Севастополе, превысил должностные полномочия при строительстве КОС «Южные».

Достоверно зная о том, что у заказчика нет документации для выполнения работ, он все же поручил и.о. директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Севастополя заключить договор с АО НПП «Биотехпрогресс» на строительство канализационно-очистных сооружений «Южные». Стоимость контракта составила более 6,8 млрд рублей.

Из контракта на проведение строительных работ Михаил Тарасов предусмотрительно исключил пункт об обязательном казначейском сопровождении. Таким образом, он мог расходовать денежные средства на другие цели, что привело к значительному ущербу на сумму 2 млрд рублей.

В 2019 году экс-чиновника заключили под стражу, а 29 октября 2021 года суд приговорил Михаила Тарасова к семи годам с отбыванием в колонии общего режима.

«Ваш род прервется»: жительница Ижевска рассказала, как остановила семейное проклятье.

Качественная и безопасная питьевая вода – что нужно знать?

Гороскоп на 6 ноября для ижевчан: Раков ждет премия, а Водолеи отправятся на свидание.