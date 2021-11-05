«Ваш род прервется»: жительница Ижевска рассказала, как остановила семейное проклятье

Ижевчанка родила первенца-сына, хотя по родовому проклятью у нее должна была родиться девочка. Фото: Pixabay

Жительница Ижевска Ксения (имя изменено — прим. ред.) родилась в семье, в которой никогда не рождались мальчики, а дети, появившиеся после первенца, умирали. Род проклял один из предков женщины. Но Ксении удалось сломать систему, о чем она рассказала «Комсомолке» в рамках проекта «Мистический Ижевск».

Умершая девочка и проклятый род

Ксюша родилась в любящей семье. Совсем скоро после нее в семье появилась еще одна девочка. Но, когда Ксюше было три, сестренка скончалась от проблем с сердцем. Хотя наша героиня была маленькой и ту девочку почти не помнит, это стало первым ярким, но страшным воспоминанием в жизни нашей героини.

«Я помню эту ночь по минутам, хотя мне было всего три года. Я не могу забыть, как кричала мама, как она бегала по всей квартире. Как я оказалась у нее под ногами и она меня оттолкнула. Я понимала, что случилось что-то непоправимое», — делится Ксения.

Смерть ребенка — всегда трагическое событие. Но когда Ксении было около 13-15 лет, она узнала, что подобные трагедии случаются в семье уже не первый раз. Родственница девушки поведала, что род проклял свекр прабабушки, который был колдуном.

«Он хотел передать свои знания прабабушке. Но она не хотела этому учиться. Тогда он разозлился и сказал, что их фамилия исчезнет», — делится Ксюша.

С тех пор род действительно стал вырождаться. Все женщины рожали детей в 20 с половиной лет, и это всегда были девочки. Последующие дети умирали. И так продолжалось вплоть до поколения Ксении.

Беременная на кладбище

Мысль о родовом проклятье засела в голове Ксюши. Еще подростком она твердо решила, что хочет сломать эту губительную систему. Новая цель не давала покоя девочке. Она засыпала и просыпалась, мучаясь в раздумьях: «Что же делать?». Помощь пришла неожиданно – однажды во сне к ней явилась незнакомая старуха и успокоила ее.

Ижевчанка отправилась на кладбище во время беременности, чтобы попросить предков о помощи. Фото: Pixabay

Женщина рассказала, что Ксюша родилась в знаковый день и что с ее появлением на свет очистилась история рода. После этого сна девочка проснулась с осознанием, что все будет хорошо. Вот только кем была эта старушка, она до сих пор не понимает: возможно, бабушка, которую она никогда не видела.

Время шло, Ксения превратилась из подростка в прекрасную девушку. В ее жизни появился любимый мужчина. И в 20 с половиной лет, как и все женщины в семье, Ксюша забеременела.

Страх, что род проклят, оставался в душе женщины. Согласно ему, у нее должна была родиться девочка. Но ей безумно хотелось мальчика, и девушка верила, что первенец будет сыном, несмотря на показания УЗИ.

Вспомнив о старухе, Ксения вновь решила обратиться к помощи предков и отправилась на кладбище в родительский день. Говорят, что беременным в такие места ходить нельзя. Но Ксюше была нужна поддержка. Проведя время рядом с покойными родными и попросив у них защиты, ей стало легче и спокойнее.

«Я знала, что у меня будет сын. Покупала вещи для мальчика: все в голубых цветах, игрушки… Но когда я родила и спросила, кто появился, мне ответили: «Девочка». Я была в шоке. Мир остановился. Такого просто не могло быть! А оказалось, что акушерка ошиблась. Это был мальчик, мой сыночек», — вспоминает Ксения.

Проклятие рода было сломано. Впервые за три поколения в семье родилась не девочка. А потом у Ксении появился еще один ребенок — дочка. И она выжила. Сейчас девушке уже 17 лет, а Ксения живет счастливо со своей семьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Твой папа тебя охраняет»: отец жительницы Ижевска общался с ней после смерти

Переехали в новый дом и стали слышать детские крики: семья из Ижевска поделилась мистической историей

Дух бани разозлился на ижевчанку и обжег ей ногу