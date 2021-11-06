В Ижевске в районе улиц Холмогорова и Удмуртской произошла авария на электросетях

Несколько кварталов остаются без электричества. Фото: pexels.com

Около 22 часов дома в нескольких кварталах по улицам Удмуртской и Холмогорова из-за аварии остались без электричества. По словам некоторых жителей, пропали и другие коммунальные ресурсы.

«У нас в доме нет ни отопления, ни горячей воды, ни электричества. Остановились насосы», «Говорят, в Ижевске 4 подстанции вышли из строя», «Ура, у нас включили!», - делятся происходящим в их домах жители.

В «Удмуртэнерго» подтвердили информацию об аварийной ситуации и отключении электроэнергии. Специалисты службы сообщили, что ориентировочное время устранения аварии — 2 часа 30 минут ночи.

Читайте также:

Качественная и безопасная питьевая вода – что нужно знать?

Торговые центры и общепит начнут работать с 8 ноября в Удмуртии.