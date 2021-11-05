Торговые центры и общепит начнут работать с 8 ноября в Удмуртии

Часть ограничений снимут в Удмуртии с 8 ноября Фото: Архив КП

Часть коронавирусных ограничений снимут в Удмуртии с 8 ноября. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

«Текущая ситуация с заболеваемостью и достаточно высокие темпы вакцинации позволяют нам внести ряд изменений в существующие ограничения», — объяснил он принятое решение.

С 8 ноября снова начнут работать магазины, музеи, библиотеки и предприятия общепита (без ограничений по заполняемости). В том числе откроются торговые центры. Однако посетить их разрешат только при наличии сертификата о вакцинации, документа о медотводе или результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до посещения общественного места. До особого распоряжения не работают предприятия общепита в торговых центрах, если у них нет отдельного входа.

До 15 ноября все еще не смогут работать ярмарки в закрытых помещениях и павильонах, театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские игровые зоны в предприятиях общественного питания, торгово-офисных центрах. Если ситуация улучшится, с 15 ноября откроют театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, организации дополнительного образования, спортивные организации, в том числе ДЮСШ. Посещать их тоже можно будет только при наличии документов о вакцинации, медотводе или отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа до визита в эти места. Для детей это не потребуется, но посещать дополнительные занятия они смогут только при наличии документов у родителей.

Органы местного самоуправления могут вводить свои ограничения.

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