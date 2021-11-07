14 человек скончались от коронавируса в Удмуртии на утро 7 ноября 2021 года

К сожалению, 14 человек скончались Фото: Архив «КП» в Ижевске

За минувшие сутки, на 7 ноября, в республике выявлено еще 389 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших 45 детей, 107 человек старше 65 лет.

14 летальных случаев: женщинам было 49, 67, 68, 71, 72, 72, 73, 75, 81, 84, 95 лет; мужчинам – 58, 59, 70 лет.

Всего в Удмуртии на 7 ноября зарегистрировано 66 881 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции. 54 961 человек выздоровел. 2 932 летальных исходов. 505 пациентов в тяжелом состоянии. 557 434 человека всего вакцинировали. Из них 355 464 получили второй компонент. 102 380 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

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