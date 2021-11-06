Итоги недели в Ижевске: частичное снятие ограничений с 8 ноября, причины потери обоняния при коронавирусе и выборы «Народного участкового»-2021

Представитель Удмуртии Владимир Леванов. Фото: Амир Закиров

В субботу «Комсомолка» традиционно подводит итоги недели, напоминая о самых громких событиях в Ижевске. Коротко о некоторых темах:

«Важно, чтобы пациент всегда чувствовал заботу»: какие рекомендации дал больницам Удмуртии Росздравнадзор.

Александр Бречалов рассказал Михаилу Мишустину о ситуации с коронавирусом в Удмуртии: «У нас все под контролем».

Обвиняемого в жестоком убийстве мужчину ищут в Удмуртии.

Суд закрыл торгово-офисный центр «Сайгас» на Горького 79 в Ижевске из-за ряда нарушений.

Масочный режим в Ижевске: количество людей, которые его соблюдают, за месяц выросло более чем в три раза.

В Удмуртии результат теста на антитела к коронавирусу могут приравнять к QR-коду.

Почти 2 тысячи мест открылись в учебных учреждениях Удмуртии в 2021 году

Теперь официально: Ильяс Ханнанов – новый зампредседателя правительства Удмуртии по блоку безопасности.

Двоих жителей Удмуртии наградили медалью за содействие в поимке убийцы.

Власти Удмуртии намерены увеличивать количество лабораторий для тестирования на коронавирус.

Как будут убирать снег в Ижевске в 2021-2022 году?

Изменения ноября 2021 года: какие из них коснутся жителей Удмуртии

19-летний пассажир «ВАЗа» скончался в больнице после опрокидывания на трассе в Удмуртии.

Стал известен победитель реалити-шоу «Школа бизнеса» в Удмуртии.

Вакцина от гриппа для взрослых поступила в Удмуртию.

А сейчас о новостях более подробно:

Голосуем на нашего участкового!

Участковый из Ижевска претендует на звание «Народный участковый. Финальный этап конкурса стартовал 1 ноября на сайте «Комсомольская правда». До 10 ноября жители Удмуртии смогут отдать свои голоса за Владимира Леванова, работающего участковым в районе парка Кирова.

Ограничительные меры ослабят

QR-коды и ПЦР-тесты станут пропуском в любое учреждение. Фото: Лада Иванова

Часть коронавирусных ограничений снимут в Удмуртии 8 ноября, сообщил глава республики Александр Бречалов. Откроются торговые центры, учреждения культуры и предприятия общепита, вот только посещать их смогут не все. Подробнее мы рассказывали в нашем материале. Напомним, что с 1 по 7 ноября вышеперечисленные объекты работают только на вынос, а 30 и 31 октября, когда вход для покупателей осуществлялся только по QR-кодам и результатам ПЦР-тестов, жители города на входе в ТЦ были вынуждены простаивать в очередях.

Омар Хайам оштрафован в Ижевске

На отказывающихся надеть маску горожан составляли административный протокол. Фото: администрация Ижевска

Администрация Ижевска продолжает рейды в общественном транспорте, во время которых проверяет соблюдением горожанами масочного режима. В ходе одного из рейдов в Индустриальном районе в числе нарушителей оказался гость столицы Удмуртии, полный тезка легендарного персидского поэта.

Скончался заслуженный деятель наук Удмуртии Вадим Петров

Вадим Петров скончался на 59-ом году жизни. Фото: УдмФИЦ УРО РАН

Вадим Петров, автор ряда концепций экологической безопасности умер на 59-м году жизни. Заслуженный деятель науки Удмуртской республики участвовал в написании более 140 печатных работ. Подробнее о нем в нашем материале.

Яма на Кирова: неужели исчезнет?

Мы долго следили за судьбой ямы на улице Кирова. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Огромная яма образовалась еще летом, и мы время от времени напоминали о ней. О ней и ее будущем вы сможете прочитать здесь.

Потеря обоняния при коронавирусе: ситуации горожан и советы врачей

Любимая пища после перенесенного ковида может казаться отвратительной Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Почему пропадают запахи? Какие запахи ощущают жители Ижевска во время коронавируса? Надолго ли пропадает обоняние и чем это опасно? В этих вопросах разбирался наш журналист вместе с экспертом, врачом-неврологом Линаром Фаимовым.