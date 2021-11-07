Подробности о пожаре в Воткинске: никто из жителей Удмуртии не пострадал

Существовала угроза строениям на соседних участках из-за плотной застройки Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в Воткинске поступило днем 6 ноября. К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения горели надворные постройки, огонь перешел на жилой дом, площадь пожара составляла около 200 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Существовала угроза строениям на соседних участках из-за плотной застройки.

Была организована прокладка магистральной рукавной линии, а пожар локализован. К счастью, пострадавших нет.

Общая площадь пожара составила 1000 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 60 человек и 21 единица техники Воткинского городского звена УТП РСЧС, из них от МЧС России 47 человек и 14 единиц техники.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

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