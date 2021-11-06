Пожар в Воткинске: горят деревянные постройки, МЧС Удмуртии отстаивает жилой дом

Вплотную к горящим постройкам расположен жилой дом. Фото: ГУ МЧС Удмуртии

Сегодня, 6 ноября, в МЧС Удмуртии поступило сообщение от жителя Воткинска о горящих на улице Черняховского деревянных постройках. В пресс-службе МЧС Удмуртии сообщили, что к моменту прибытия пожарных строения горели открытым пламенем.

Вплотную к постройкам примыкает одноэтажный кирпичный дом, и на данный момент задействованы все необходимые службы для ликвидации пожара. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

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