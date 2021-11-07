Участие в переписи населения приняли около 900 тысяч жителей Удмуртии

Впервые в этом году участие в переписи можно принять онлайн Фото: pixabay.com

Порядка 900 тысяч человек приняли участие во Всероссийской переписи населения в Удмуртии. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Впервые в этом году участие в переписи можно принять онлайн: нужно ответить на вопросы на портале Госуслуг и предъявить специальный QR-код.

Глава региона также отметил, что такой способ очень удобен и безопасен в нынешней обстановке.

456 переписных участков Удмуртии обеспечили транспортом и связью, а также задействовали 2 731 переписчика для опроса граждан.

Напомним, заполнить лист переписи можно самостоятельно на портале Госуслуг до 8 ноября и на ближайших стационарных участках. А еще ежедневно с 10:00 до 22:00 работает горячая линия: 8-800-707-20-20.

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