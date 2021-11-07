Захар Прилепин, Александр Михайлов и Анатолий Карпов: ТОП-9 известных людей в эфире радио «Комсомольская правда» – Ижевск»

Писатель Захар Прилепин и ведущая радио «КП»–Ижевск Марина Мирлачева Фото: Сергей ГРАЧЕВ

7 ноября радиостанция отмечает свой 9-й день рождения. Что происходит вне эфира, как создавалась станция и почему ижевчане нас слушают мы рассказывали в 2020 году. В этот раз мы решили собрать для вас эфиры с самыми популярными гостями нашей студии.

Писатель Захар Прилепин

28 марта 2017-го в Ижевск приезжал известный писатель и публицист Захар Прилепин. В этот день, правда, в непривычное время, мы провели интереснейший эфир. Поговорили о Донбассе, о том, как россияне помогали жителям ДНР и ЛНР, о книгах, истории и многом другом. В социальные сети также шла прямая трансляция. Прочесть статью можно здесь.

Чемпион мира Анатолий Карпов

26 марта 2021-го в гостях нашего радио «Комсомольская правда» – Ижевск» был особенный гость – советский и российский шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам, политик Анатолий Карпов. В прямом эфире мы обсудили, как шахматы связаны с политикой, для чего важно развивать детский шахматный спорт и какие проекты Госдумы стали самыми важными за прошлый год? Подробности в записи эфира.

Народный артист России Александр Михайлов

23 ноября, в нашей программе «Тема дня» принял участие народный артист России Александр Михайлов. Его фильмография насчитывает несколько десятков кинофильмов – «Любовь и голуби» (12+), «Мужики» (0+), «Одиноким предоставляется общежитие» (6+), «Благословите женщину» (12+), «Карнавал» (12+), «Поддубный» (6+) и другие. О чем говорили в прямом эфире можно прочитать здесь.

Александр Михайлов в студии радио «КП»–Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Тележурналист Алексей Самолетов

Российский тележурналист, актер, сценарист и режиссёр, обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов пришел к нам на эфир в феврале 2020 года. Ранее он был специальным корреспондентом программ «Вести», «Вести-Москва». В эфире Алексей рассказал о проекте «Сказки народов мира», который он привез в Ижевск, а также о новой идее журналиста «Сказки народов Удмуртии». Подробности здесь.

Алексей Самолетов в студии радио «КП»–Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Современный польский писатель Януш Леон Вишневский

«К нам в гости приедет Вишневский! Тот самый!», – новость о том, что автор бестселлера «Одиночество в Сети» (18+) побывает в гостях радио «КП» – Ижевск» поставило на уши добрую половину редакции. И неудивительно: работы Януша знают и любят миллионы людей по всему миру. В эфире «Комсомолки» он рассказал, как начал писать любовные романы. Обо всем вы узнаете здесь.

Януш Леон Вишневский в студии радио «КП»–Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оружейник Михаил Драгунов

19 сентября 2019 года к нам на эфир пришел Михаил Драгунов, сын легендарного конструктора. Какие интересные факты рассказал Михаил Драгунов о легендарном отце-оружейнике и работе с ним, можно узнать в нашем подкасте.

Слева направо: научный сотрудник МВК им.Калашникова Вадим Хохлов, конструктор стрелкового оружия Михаил Драгунов и ведущая радио «КП»-Ижевск» Марина Мирлачева Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Биатлонистка Ульяна Кайшева

2 октября 2018 года мы узнали у спортсменки, как для нее прошла Олимпиада в Корее, а также о ее ближайших стартах. А еще Ульяна рассказала, боится ли конкуренции с сестрой, как проходят тренировки, и что ее мотивирует. Обо всем подробно в эфире программы.

Ульяна Кайшева в студии радио «КП»–Ижевск Фото: Диля Ахмадишина

Капитан ХК «Ижсталь» Антон Кочуров

21 мая 2019 года Антон Кочуров рассказал о смене главного тренера, планах по завершению карьеры игрока и воспитании сына-хоккеиста. Посмотреть трансляцию можно здесь. Послушать эфир от 3 июня 2020 года – здесь.

Антон Кочуров в студии радио «КП»–Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов

Конечно, радио «КП» невозможно представить без прямых эфиров с властью, в ходе которых жители региона могут задать все волнующие вопросы напрямую депутатам, главе города или республики. Онлайн-трансляции с эфиров с господином Бречаловым можно посмотреть по ссылке.

Александр Бречалов в студии радио «КП»–Ижевск Фото: Амир Закиров

А какой эфир за эти девять лет запомнился вам?

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