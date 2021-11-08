Число госпитализированных пациентов с ковидом снизилось почти на 10% в Удмуртии

Ситуация с коронавирусом в республике начинает стабилизироваться Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за семь нерабочих дней уменьшилось количество госпитализированных ковид-пациентов, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Число пациентов, которые получают стационарное лечение в ковид-центрах республики, с 1 по 7 ноября снизилось почти на 10% – с 3,2 тысяч до 2,9 тысяч человек.

«По данным на 1 ноября лечение в стационаре получали 3242 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, а на 7 ноября эта цифра составляет 2964 человек», – рассказала Эльвира Пинчук, вице-премьер правительства Удмуртии.

На сегодняшний день в ковид- центра республики свободно 26% коек от 3980 мест.

Также отмечается высокий темп вакцинации за минувшие выходные. Так, с 1 по 7 ноября против коронавируса 23 375 жителей республики. Первый компонент и «Спутник Лайт» получили 557 434 жителя (более 60% от плана), вторым компонентом привились 355 464 человека.

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