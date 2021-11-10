Замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников ушел с поста по собственному желанию

Игорь Сальников занимал пост заместителя главы городской администрации с 1 марта 2019 года. Фото: Амир Закиров.

Заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников ушел с поста по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, он переезжает на постоянное место жительства в другой регион.

«Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации по ЖКХ и строительству будет назначен распоряжением Главы Ижевска 22 ноября», – говорится в сообщении.

Напомним, Сальников занимал данную должность с 1 марта 2019 года. В его обязанности входило курирование вопросов благоустройства, строительства соцобъектов и ЖКХ.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Анапе задержан таксист, подозреваемый в убийстве клиента в Удмуртии

В Удмуртии могут возобновить углубленную диспансеризацию