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Политика10 ноября 2021 10:19

Замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников ушел с поста по собственному желанию

Он переезжает в другой регион
Дмитрий Коренев
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Игорь Сальников занимал пост заместителя главы городской администрации с 1 марта 2019 года. Фото: Амир Закиров.

Игорь Сальников занимал пост заместителя главы городской администрации с 1 марта 2019 года. Фото: Амир Закиров.

Заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников ушел с поста по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, он переезжает на постоянное место жительства в другой регион.

«Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации по ЖКХ и строительству будет назначен распоряжением Главы Ижевска 22 ноября», – говорится в сообщении.

Напомним, Сальников занимал данную должность с 1 марта 2019 года. В его обязанности входило курирование вопросов благоустройства, строительства соцобъектов и ЖКХ.

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