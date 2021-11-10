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Происшествия10 ноября 2021 10:06

В Анапе задержан таксист, подозреваемый в убийстве клиента в Удмуртии

По данным следствия, он также похитил у убитого ключи от квартиры и вынес из дома 700 тыс. рублей
Анастасия Захарова
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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Фото: Амир Закиров

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Фото: Амир Закиров

В Удмуртии продолжается расследование убийства 32-летнего мужчины на лесополосе СНТ «Звезда» недалеко от Хохряков. Как сообщает СУ СКР по республике, подозреваемый в совершении преступления был задержан в Анапе.

По данным следствия, мужчина, тело которого было обнаружено 21 октября, постоянно пользовался услугами одного из таксистов. В день убийства он попросил водителя доставить его в СНТ «Звезда». На территории товарищества таксист и его пассажир поругались. В ходе конфликта подозреваемый нанес клиенту множество ножевых ранений, от которых тот скончался.

Следствие также считает, что мужчина забрал у погибшего ключи от квартиры и украл из нее 700 тысяч рублей, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертизы.

У подозреваемого изъяли часть похищенных денег, готовится ходатайство о заключении его под стражу.