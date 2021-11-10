Спецкабинет для вакцинации против коронавируса беременных и кормящих женщин открыли в Ижевске

Для тех женщин, которым необходима консультация акушера-гинеколога перед вакцинацией, будет открыт дополнительный кабинет в Перинатальном центре 1-й РКБ. Фото: Диля Ахмадишина

В Центре общественного здоровья в Ижевске (пл. 50 лет Октября, 21) и в п с сегодняшнего дня работает специализированный кабинет для вакцинации беременных и кормящих женщин. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.

Привиться здесь можно без очереди в будние дни с 8:00 до 19:00, в выходные — с 10:00 до 16:00.

«Кроме того, для тех женщин, которым необходима консультация акушера-гинеколога перед вакцинацией, будет открыт дополнительный кабинет в Перинатальном центре 1-й РКБ в рабочие дни с 8:00 до 11:00», — добавил глава республики.

Всего в регионе насчитывается 3 675 будущих мам, которые могут поставить прививку (условия - срок после 22 недель и отсутствие противопоказаний). По данным на 9 ноября, в Удмуртии вакцинировались уже 304 беременные женщины. По словам Александра Бречалова, все они хорошо перенесли прививку.

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