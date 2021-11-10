Больницы Удмуртии получили 7 новых машин скорой помощи

На сегодняшний день автопарк СМП республики состоит из 235 машин. Фото: Александр Бречалов, скриншот видео

В больницы Удмуртии поступило 7 новых машин скорой помощи, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов. Часть автомобилей отправились в Глазов, Воткинск, Уву и Игру, остальные машины оставили в службе СМП Ижевска.

«Спецтранспорт оснащен всем необходимым оборудованием – дефибрилляторами завода «Аксион», электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, комплексами подачи медицинских газов, кислородными ингаляторами», — написал Бречалов.

Отмечается, что на сегодняшний день автопарк СМП республики состоит из 235 машин. Срок эксплуатации 90% из них составляет менее 5 лет. До конца года Удмуртия должна получит еще 13 автомобилей.

«Кроме того, по программе модернизации первичного звена здравоохранения в этом году в больницы Удмуртии уже поступили 111 единиц санитарного транспорта. Еще 12 ждем до конца года», — добавил глава региона.

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