Нетрезвый пенсионер зарезал одноклассницу в Удмуртии у нее в гостях

Мужчина и женщина являлись одноклассниками и периодически встречались. Фото: Амир Закиров

В Глазове по подозрению в убийстве задержан 67-летний житель Балезинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

«По данным следствия, подозреваемый накануне случившегося приехал к 68-летней потерпевшей в Глазовский район в гости. Мужчина и женщина являлись одноклассниками и периодически встречались. 9 ноября днем они стали употреблять спиртные напитки, при этом между ними произошла ссора», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что в ходе конфликта подозреваемый ударил женщину ножом в шею, отчего она скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 195 УК РФ («Убийство»). Мужчину задержали. Готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством о заключении под стражу.

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