7,4 км улиц планируют отремонтировать в Ижевске в 2022 году

В 2020 году было отремонтированы участки 23 улиц, в текущем году – участки 9 городских улиц. Фото: Анастасия Михайлова

В 2022 году в столице Удмуртии планируют отремонтировать участки шести городских улиц общей протяженностью 7,4 км. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, это улицы Гагарина, Олега Кошевого, Леваневского и Новая в Ленинском районе, переулок Северный (Октябрьский район), а также участок Сарапульского тракта до совхоза Медведево (Первомайский район).

Для сравнения, в 2020 году было отремонтированы участки 23 улиц, в текущем году – участки 9 городских улиц.

Проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого проводится ремонт, инициирован президентом страны Владимиром Путиным.

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