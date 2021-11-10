Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 167 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 10 ноября в республике выявлено 384 новых случая заболевания коронавирусом. 479 человек в тяжелом состоянии, 15 человек скончались. Расскажем о статистике по районам и городам:
Фото: Оперштаб Удмуртии
Ижевск — 31 793 (+167 по отношению к утру 9 ноября)
Воткинск — 3 501 (+45)
Глазов — 2 988 (+24)
Воткинский район — 947 (+22)
Вавожский район — 619 (+14)
Завьяловский район — 2 541 (+14)
Сарапул — 2 538 (+14)
Увинский район — 2 375 (+13)
Кизнерский район — 620 (+12)
Сарапульский район — 672(+9)
Камбарский район — 648 (+9)
Шарканский район — 1 118 (+8)
Балезинский район — 1 168(+7)
Граховский район — 437 (+7)
Киясовский район — 430 (+5)
Глазовский район — 573 (+4)
Сюмсинский район — 777 (+3)
Юкаменский район — 541 (+3)
Кезский район — 424 (+2)
Каракулинский район — 410 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 827 (+1)
Можга — 3 368
Игринский район — 1 794
Можгинский район — 945
Алнашский район — 934
Малопургинский район — 731
Селтинский район — 639
Красногорский район — 540
Дебесский район — 456
Ярский район — 437
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