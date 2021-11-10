Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 167 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 10 ноября в республике выявлено 384 новых случая заболевания коронавирусом. 479 человек в тяжелом состоянии, 15 человек скончались. Расскажем о статистике по районам и городам:

Фото: Оперштаб Удмуртии

Ижевск — 31 793 (+167 по отношению к утру 9 ноября)

Воткинск — 3 501 (+45)

Глазов — 2 988 (+24)

Воткинский район — 947 (+22)

Вавожский район — 619 (+14)

Завьяловский район — 2 541 (+14)

Сарапул — 2 538 (+14)

Увинский район — 2 375 (+13)

Кизнерский район — 620 (+12)

Сарапульский район — 672(+9)

Камбарский район — 648 (+9)

Шарканский район — 1 118 (+8)

Балезинский район — 1 168(+7)

Граховский район — 437 (+7)

Киясовский район — 430 (+5)

Глазовский район — 573 (+4)

Сюмсинский район — 777 (+3)

Юкаменский район — 541 (+3)

Кезский район — 424 (+2)

Каракулинский район — 410 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 827 (+1)

Можга — 3 368

Игринский район — 1 794

Можгинский район — 945

Алнашский район — 934

Малопургинский район — 731

Селтинский район — 639

Красногорский район — 540

Дебесский район — 456

Ярский район — 437

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