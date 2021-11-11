Жителя Удмуртии задержали по подозрению в распространении детской порнографии

У мужчины изъяли два мобильных телефона и ноутбук. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии оперативники отдела «К» при поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали 34-летнего жителя Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, его подозревают в изготовлении и распространении детской порнографии (часть 2 статьи 242.1)

«По данным следствия подозреваемый, являясь пользователем социальной сети, распространял в сети Интернет материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

В жилище мужчины был проведен обыск, изъяты два мобильных телефона и ноутбук. Расследование продолжается, устанавливаются все эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Ему грозит до десяти лет колонии.

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