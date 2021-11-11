Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 ноября 2021 14:30

Жителя Удмуртии задержали по подозрению в распространении детской порнографии

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
У мужчины изъяли два мобильных телефона и ноутбук. Фото: Амир Закиров

У мужчины изъяли два мобильных телефона и ноутбук. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии оперативники отдела «К» при поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали 34-летнего жителя Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, его подозревают в изготовлении и распространении детской порнографии (часть 2 статьи 242.1)

«По данным следствия подозреваемый, являясь пользователем социальной сети, распространял в сети Интернет материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

В жилище мужчины был проведен обыск, изъяты два мобильных телефона и ноутбук. Расследование продолжается, устанавливаются все эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Ему грозит до десяти лет колонии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии ищут родственников погибшего в 1942 году красноармейца

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших