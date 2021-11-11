В Удмуртии ищут родственников погибшего в 1942 году красноармейца

В мае 2017 года останки перезахоронили в братской могиле в селе Васильевское. Фото: поисковый отряд «Обелиск»

Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родственников уроженца и жителя Удмуртии Михаила Константиновича Игнатьева, погибшего от ран 24 августа 1942 года. Останки участника Великой Отечественной войны найдены в мае 2016 года на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Мурыгино Смоленской области, в мае 2017 года их перезахоронили в братской могиле в селе Васильевское.

«Ищем родных Игнатьева Михаила Константиновича. Хотим передать им именную папку по бойцу и адрес современного места захоронения, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека», — говорится в сообщении поисковиков.

Согласно архивным данным, Михаил Константинович Игнатьев родился 19 октября 1910 года в деревне Удмурт-Зязьгор Глазовского уезда Вятской губернии (ныне Кезский район Удмуртии). На фронт его призвали в октябре 1941 года. Служил в 1316-м стрелковом полку 17-й стрелковой дивизии 33-й Армии Западного фронта. 24 августа 1942 года скончался от ран в военном госпитале.

Контакты для связи: волонтер Роза Фаттахова – 8-903-089-75-79 или roza-fattahova@mail.ru.

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