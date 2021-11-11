После вмешательства прокуратуры на «Аллее счастья» в Ижевске организуют уличное освещение

Ход исполнения судебных решений проконтролирует районная прокуратура. Фото: Яндекс.Карты

Прокуратура Индустриального района Ижевска проверила исполнение городской администрацией законодательства о безопасности дорожного движения и о благоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Установлено, что в нарушение положений закона Администрация муниципального образования «Город Ижевск» не организовала освещение по ул. Владивостокская и на территории сквера около БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР» между улицами Удмуртской и площадью имени 50-летия Октября («Аллея счастья»)», — говорится в сообщении.

Исковые заявления, направленные прокуратурой в суд, рассмотрены, удовлетворены и вступили в законную силу.

Суд обязал городскую администрацию организовать уличное освещение по указанным адресам. Ход исполнения судебных решений проконтролирует районная прокуратура.

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