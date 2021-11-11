Попросил сходить в магазин за алкоголем: жительница Можги подозревается в краже денег с банковской карты пенсионера

Женщина всю ночь кутила на деньги ничего не подозревающего пенсионера. Фото: Сергей Грачев

В Можге задержана ранее 33-летняя ранее судимая жительница города. Как сообщает пресс-служба УВМД России по Удмуртии, ее подозревают в краже денег с банковской карты (часть 3 статьи 158 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, потерпевший, 65-летний пенсионер, попросил соседку сходить в магазин за продуктами и алкоголем. Для оплаты он передал ей свою банковскую карту и назвал пин-код. Женщина сходила в магазин, после чего вернула карту владельцу», — сообщили в ведомстве.

Однако спустя несколько часов женщина вернулась в квартиру пенсионера. Пока пьяный сосед мирно спал, она похитила банковскую карту, пин-код который был ей известен по вышеупомянутой причине, и расплатилась ею в магазине и баре, а также за счет пенсионера проехалась на такси. «Просадив» таким образом за ночь более 5 000 рублей, утром она незаметно положила карту на прежнее место.

По итогам разгульной ночи за чужой счет подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

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