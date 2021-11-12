При пожаре на ул. Сабурова в Ижевске спасли годовалую девочку

Сгоревшая квартира по улице Сабурова в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Вчера вечером, 11 ноября, на улице Сабурова загорелась трехкомнатная квартира в 9-этажном доме. В пресс-службе МЧС Удмуртии пояснили, что к моменту прибытия пожарных из окна 8 этажа шел черный густой дым. Люди с верхних этажей просили о помощи, так как из-за едкого дыма в подъезде, они не могли самостоятельно выйти на улицу.

Руководителем тушения пожара было принято незамедлительное решение: в первую очередь эвакуировать жильцов. Благодаря слаженной работе пожарных, удалось спасти семерых: трех женщин, мужчину и трех детей, среди которых была годовалая девочка.

«Их вывели с помощью средств индивидуальной защиты через задымленный лестничный марш на воздух и передали бригаде скорой помощи», – рассказал начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Удмуртии Сергей Вахрушев.

Пострадавшая квартира от пожара. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Одновременно с эвакуацией людей, пожарные пытались предотвратить распространение пожара. Для этого был задействован специальный дымосос для удаления углекислого газа и других веществ, опасных для здоровья.

Благодаря храброй работе пожарных ПСЧ-2 и ПСЧ-19 удалось не допустить дальнейшего возгорания, минимизировать материальный ущерб, а самое главное, спасти человеческие жизни.

Благодаря правильным действиям по нескольким направлениям, никто не пострадал Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Причины произошедшего пожара выясняются.

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